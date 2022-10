Ich verkaufe wegen Hobbyaufgabe mein Aerobike Rose Xeon CW in absolutem Topzustand. Das Rad wird in der Ausstattung verkauft, wie auf den Fotos abgebildet, inkl. dem Flaschehalter am Heck und Profile Design Trinksystem am Auflieger. Aerolenker und Triathlonsattel wurden nachgerüstet. Den Original Rennradlenker incl. Aulfieger gebe ich lose mit. Die QR Werkzeugbox ist ebenfalls nachgerüstet. Das Rad ist komplett aus Carbon, Schalt- und Bremsgruppe ist Shimano Ultegra. Pedale sind Shimano 105 SPD. Das Rad ist super gepflegt und hat keine Stürze. In der abgebildeten Ausstattung wiegt es ca. 8,9 Kg.

Allgemein

Zustand Gebraucht

Kategorie Triathlon- oder Zeitfahrrad

Triathlon- oder Zeitfahrrad veröffentlicht am 02/10/2022

Fahrrad-Marke Rose