Ich verkaufe hier ein KTM Solus Master Triathlonrad....vom äußeren ähnlich wie das CerveloP3... jedoch leichter: 8,4kg inkl Pedale ,Trinkflasche(Front) und TFHalter DuraAce 7900/7950, 172.5 mm Kurbel 53/39 DuraAce Schaltwerk 10fach inkl Kassette Ultegra Umwerfer Syntace Aeroshift Schaltung TriRig Aero Bremse(vorne) Original TRP Bremshebel und Bremse hinten(unter Tretlager) Syntace CX Stratos Carbon Lenker Syntace C3 Auflieger Magic Cosmic SL AluFelgen mit Carbon AeroVerkleidung Bornträger Trinkflasche inkl. LookKeo Pedale inkl. FizikArioneR7 Sattel inkl. Fuel Belt am Oberrohr inkl. RahmenHöhe:53 !!Der Rahmen ist in 2015 neu gekauft worden und hat eine Laufleistung von 500km!! Ich bin 176cm groß und meine Schrittlänge beträgt 80cm . Hat optimal gepasst ,man kann es jedoch noch nach oben und unten anpassen... Sollten irgendwelche inkl.Sachen nicht gewollt oder gebraucht werden,werden wir uns schon einig. Versand eher ungern(zzgl.50€),wird aber auch versendet,am besten vor Ort und Abholung Das Rad ist gebraucht und weißt wenige Gebrauchtspuren an Lenker Schaltwerk usw. auf. Der Rahmen ist tadellos Privatverkauf von daher ohne Garantie und Gewährleistung/Rücknahme.

