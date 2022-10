E-Bike Pegasus Premio Evo 10 Cross Street - Trekking - Größe 58 vollausgestattetes, geländegängiges Trekking/SUV E-Bike in Top-Zustand + inclusive Vaude Satteltasche, hochwertigem Kettenschloß und neuen Micanda Pedalen. + pannenschutzsicherer Hinterradreifen Schwalbe Smart Sam Plus + ein Schlüssel für Akku/ Schloß und Getränkehalter √ höhenverstellbarer Lenker (sportlich vs. Komfortposition) √ jährliche Inspektion beim Fachhändler √ Modell 2019, nur 3900 Km

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2019

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 02/10/2022

Fahrrad-Marke Pegasus