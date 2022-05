Das Macina Sport ist ein attraktives und robustes Tourenrad. Der Zustand ist gepflegt; alle Inspektionen regelmäßig durchgeführt (Scheckheft). Das Rad steht immer in der Garage. Kaufdatum ist Juli/2018; die Fahrleistung beträgt knapp 6660 km (überwiegend Fahrten zur Arbeit). Am Rad finden sich Gebrauchsspuren (einige Lackschäden am Rahmen und Gepäckträger). Extras sind ein Abus Faltschloss (120 cm) mit angepasstem Schlüssel und eine Parallelogramm-Sattelstütze. Weil der Original-Akku einen Fehler hatte, wurde er im Februar 2021 vom Hersteller gegen einen neuen ausgetauscht.

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2018

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 2022-05-08T16:20:58+0000

Fahrrad-Marke KTM