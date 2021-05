Verkauft wird hier ein 11 Monate altes Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Endeavour 3.C Move in der Farbe Smokey-Glossy Silver und der Rahmengröße 50 M. Zum Motor ist folgendes zu erwähnen: Dieser wurde in Folge eines Fabrikationsfehlers im Mai 2021 auf Garantie durch den Hersteller im Werk gegen einen neuen getauscht. Hierzu wurde das Rad durch den hier ansässigen Fachhändler ins Werk zum Hersteller eingeschickt und dort der Wechsel (neue Garantie auf den Motor) vorgenommen. Austauschprotokoll des Herstellers liegt vor und kann eingesehen werden. In diesem Zusammenhang wurden dort auch noch einmal alle elektrischen und mechanischen Komponenten eingehend geprüft und für einwandfrei befunden. Das Rad ist unfall- und umfallfrei und sehr gepflegt. Der zukünftige Käufer erhält somit ein sehr gut erhaltenes Pedelec, quasi im neuwertigen Zustand. Dies ist ein Privatverkauf ohne Gewährleistung / Garantie (Motor noch mit Werksgarantie) und Rücknahme. Bezahlung erfolgt bei Übergabe / Abholung durch Käufer. Falls keine geeigneten Transportmöglichkeiten vorhanden sind, kann das Rad auch kostenfrei im Radius von 50 km angeliefert werden. Bei Interesse für eine Besichtigung bzw. Probefahrt vereinbaren Sie bitte einen Termin per Mail, oder mobil unter 0173 / 9723111. Vielen Dank.

Technische Daten: Motor: CONTINENTAL Prime Mittelmotor, 250 W, 48 V, 70 Nm, Akku: CONTINENTAL Akku 14 Ah, 660 Wh, 48 V, im Rahmen integriert, (100 % Kapazität), Display: CONTINENTAL XT LCD Display, mit Schiebehilfe, Akkureichweite: bis zu 210 km (abhängig von der Fahrweise und dem Gelände), Gabel: SR SUNTOUR NEX E25 HLO, blockierbar, gefedert, einstellbar, Schaltwerk: SHIMANO Deore, 10-Gang Kettenschaltwerk, (2020 Umbau durch Fachwerkstatt, vorher nur 8-Gang Kettenschaltwerk Shimano Altus), Schalthebel: SHIMANO Deore, Bremse: SHIMANO MT200, 180 mm / 160 mm, hydraulische Scheibenbremse, Bereifung: SCHWALBE Energizer Active Plus, 47-622, Griffe: Ergon GP3 mit Barends,(nachgerüstet), Vorbau: CONCEPT SL, verstellbar, Sattel: KALKHOFF Sport, Sattelstütze: gefedert (nachgerüstet), Scheinwerfer: HERRMANS MR GO, LED, 20 Lux, Rücklicht: AXA Blueline, LED mit Standlicht, Gepäckträger: Tour, Aluminium, passend für Klick-Systeme, Gewicht mit Akku: Herren: 27,5 kg , Zul. Gesamtgewicht: 130 kg,