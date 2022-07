Sofort abholbereit, Probefahrt erwünscht. nach jeder Tour gepflegt und regelmäßig gewartet. Verkauf erfolgt selbstverständlich mit ADFC Kaufvertrag mit Eintragung der Rahmennummer. Nach Absprache kann auch Versand ermöglicht werden. Ich biete Euch mein Haibike SDURO 5.0 Trekking an. Dieses Haibike hat noch die große Ausstattung, die in dem Folgejahr längst nicht mehr erreicht wurde. Die Rahmengröße ist S (44cm) ODO: 1090km, siehe Bild. Zur Erhöhung des Komforts habe ich eine Sattelstützenfederung von Little John Bikes nachrüsten lassen. Die original Sattelstütze ist selbstverständlich vorhanden und ist - sowie alle Bedienungsanleitungen und Zubehör - mit dabei. Alle Inspektionen wurden fristgerecht durchgeführt (Protokolle werden mitgegeben.) Die Rechnung wird natürlich ausgehändigt. Der Akku wurde ab ca. 13°C abwärts immer im Keller gelagert. Während das Bike nur in meiner Einzelgarage geparkt wurde/wird. Subjektiver Fahreindruck: Das SDURO 5.0 arbeitet extrem Effizient und spricht Berufspendler, Tourenfahrer und Trekkingfreunde an. Der Yamaha PW-ST läuft mit seinen 70Nm hierbei extrem feinfühlig. Auch im automatischen Unterstützungsmodus. Wohl einzigartig bei Pedelecs bleibt, dass das sduro 5.0 über 20 Gänge verfügt, statt die häufig anzutreffenden 10-12. Der Projektionsscheinwerfer leuchtet bei Dunkelheit gut aus, während das Display sich je nach Einstellung automatisch dimmt. Mittels Komoot werden über Low Energy Bluetooth hier die Navigationshinweise ausserdem angezeigt; inklusive Straßennamen.

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2020

Kategorie Trekkingbike

Trekkingbike veröffentlicht am 04/07/2022

Fahrrad-Marke Haibike