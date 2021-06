Ich verkaufe hier für meinen Schwiegersohn wegen Umstiegs auf ein E-Bike sein erst 10 Monate altes Cube travel EXC, 28 " Bereifung, Rahmenhöhe 54 cm in absolut neuwertigem Zustand. Der Neupreis war 1.192,12 € inkl. des Tachos. Dieser weist die Original-Laufleistung von 1.480 KM auf. Die Bereifung ist nach einem Platten auf jetzt unplattbare Schwalbe Marathon PLUS TOUR umgerüstet, sowohl Schlauch , als auch Mantel. Die genaue Ausstattung kann man auf der Website von Cube ersehen, hier die wesentlichen Daten: Alu- Rahmen und Gabel , extrem stabil und sehr leicht, 14,2 KG Cube Alu-Felgen mit Nabendynamo vorne und hinten Shimano Alfine-8 Gang Nabenschaltung, Antrieb Zahnriemen Gates CDN 113T Übersetzung: vorne 46/hinten 22 Zähne. Bremsanlage vone und hinten Shimano Hydraulik Scheibenbremsen. Scheinwerfer B&M IQ-XS Friendly, Rücklicht ACID Mudguard Rear Light. Weitere Ausstattung Schutzbleche, Hinterradgepäckträger und Hinterbauständer, gefedert. Original-Rechnung vom 4.8.2020 wird mitgegeben. Angucken und probefahren gerne in Norderstedt, E-Mails mit "letztes Preis" werden nicht beantwortet, ansonten bitte Geduld, ich mache nicht alles per Handy von unterwegs.

Cube Travel EXC