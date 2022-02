Ich biete hier ein Cross Mover Disc 3 Bike der Marke Bulls zum Verkauf an. Das Fahrrad wurde nicht sonderlich viel befahren, da die Rahmenhöhe für den Fahrer unpassend und somit der Spass an der Fahrradfreude nicht groß war. Somit weist das Fahrrad nur normale Gebrauchsspuren auf. Das Fahrrad ist unbeschädigt und im guten Zustand. Gabel, Ketten, Schaltwerke etc. laufen ohne Probleme. Besonders die Hochwertige Ausstattung im Schaltwerk, Schalthebel, Umwerfer machen das Bike sehr robust und geben Anfängern, sowie versierten Fahreren ein gutes, sicheres Fahrgefühl. Weiteres Zubehör (hinzugekauft): Schutzbleche: SKS – Schutzbleche (hinten und vorne) Aluminium, festverbaut und exrem stabil aber im Design schlank. (-vom Fachhändler montiert -) Gepäckträger: Gepäckträger aus Aluminium inkl. Rücklicht und Reflektor (Batterie betrieben) Der Gepäckträger ist minimalistisch aber mit hohem Tragekomfort und Stabilität. - vom Fachhändler montiert - Das Fahrrad ist ein Privatverkauf, Ansprüch auf Rücknahme, Garantien etc. werden nicht gegeben. Wenn Ihr Fragen habt, stellt sich gern per Nachricht. PS: Das Fahhrad wird noch im Frühjahr seine kleine Grundreinigung (Staub) erhalten oder die Übernahme der Reinigung ist geringfügig im Preis verhandelbar. Da wir das Fahrrad nicht für Schlammfahrten genommen haben ist dieser Aufwand daher überschaubar :) PS: Das Schloss, die Klingel, die Handyhalterung von SP Gadget sind nicht zum Verkauf bestimmt. Viele Grüße Daniel N.

Technische Daten: Hersteller: Bulls Rahmentyp: Trapezrahmen - Rad mit erleichtertem Einstieg wegen abgesenkten Mittelrohren (dadurch gut für Männer und Frauen nutzbar!) Rahmengröße: 44 cm Rahmenmateria: Lite Aluminium 7005 -Rahmen (Double Buttet) Farbrichtung: Schwarz-Matt /Weiß-matt und Blauen Highlihgts Gabel: SR Suntour (NRX) Federgabel mit Lockout am Lenker Vorbau: UNO – 2014 Aluminium Gänge: 30 Gang - Kettenschaltung Schalthebel: Shimano Deore XT Schalthebel, Bedienung mit Daumen und Zeigefinger Umwerfer: Shimano XT Schaltwerk: Shimano Deore XT Bremshebel: Tektro Auriga Pro Bremsen: Tektro Auriga Pro, Hydraulikbremsen (Mineral oil) Tretkurbelgarnitur: Shimano Nabe: Shimano Deore XT Felgen: Ryde Double – Wall, scharze Hohlkammerfelgen. Schnellspanner hinten. Laufradgröße: 28 Zoll Bereifung: Schwalbe- inkl. Reflektorstreifen auf der Bereifung Sattel: Originalsattel Sattelstütze: SSR mit Schnellspanner Gewicht: ~ 13 Kilo