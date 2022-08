Das P-1000 Performance Speed E-Bike der VSF Fahrradmanufaktur ist Ihr kraftvoller Reisebegleiter im modernen Straßenverkehr. Das S-Pedelec unterstützt Sie mit seinem sportlichen Bosch Classic+ Mittelmotor bis 45 km/. Der erforderlich Außenspiegel und der Kennzeichenhalter sind Original und dabei. HINWEIS: S-Pedelecs müssen haftpflichtversichert werden (ca.35-70€7Anno), ein Kennzeichen tragen, mit Helm und Außenspiegel gefahren werden und dürfen keine Rad- und Gehwege benutzen. und nur mit Führerschein Klasse AM (in B bzw.Klasse 3 integriert) Ohne Pedale treten gibt es keine Unterstützung, hat also keinen Gashebel. Erstgesitz und nur 3865km gelaufen. Inkl. aller erforderlichen Original Unterlagen. Un- und Umfallfrei Original Bosch Schnellladegerät 36V- 4A SONSTIGE INFORMATIONEN Modelljahr 2014 Typ Herren Diamant RH 55 cm Gewicht 24.8 kg mit AKKU Neupreis war 3399.-€ plus gefederter Sattelstütze, ein besserer Ständer und höherwertige Pedalen wurden angebaut. PS: Privatverkauf, keine Garantie und keine Rücknahme Versand im Karton gegen Berechnung möglich

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2014

Kategorie S-Pedelec

S-Pedelec veröffentlicht am 28/08/2022