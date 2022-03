Hallo ich verkaufe mein E-Bike der Marke LIQBIKE Rahmengröße 47, es wurden nur 1127km gefahren. Die Rechnung so wie alle Unterlagen vorhanden. Es wurde 2017 gekauft, es besitzt einen Boch CX Motor mit einem 500wh Akku und ein Purion Display. Das Fahrrad befindet sich in einem guten gebrauchten zustand, es hat eine Macke oberhalb des Akkus und einen Kratzer an der Pedalkurbel beide Schäden sind auf Bildern dokumentiert. Die Schutzbleche werden mit verkauft, die Leuchten die auf den Bildern zu erkennen sind können gerne mit erworben werden. Es ist nur eine Abholung möglich. Eine Probefahrt ist selbst verständlich möglich. Der letzte Service wurde zuletzt am 03.08.21 durchgeführt, Unterlagen vorhanden.

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2017

Kategorie S-Pedelec

S-Pedelec veröffentlicht am 2022-03-28T14:08:49+0000