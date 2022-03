Verkaufe gut erhaltenes Stevens Izoard Pro Vollcarbon, 60er Rahmenhöhe aus gesundheitlichen Gründen mit folgend aufgeführten Komponenten: -Shimano 105 Schaltgruppe RD 5800 11-fach -Shimano Kurbelgarnitur FC RS 500 50/34 -Ergon Sattel -Zipp Service Course Anbauteile (Sattelstütze, Vorbau 80mm,Ergo 70 Lenker) -Vision Team 35 Laufradsatz mit Schwalbe One Bereifung (läuft Butterweich und absolut rund) Inclusive Flaschenhalter. Bj 2019 An den Sti‘s und am Rahmen befinden sich minimale Gebrauchsspuren aufgrund von Anlehnern! Das Rad steht absolut solide da und wurde nur sehr selten gefahren wg bestehender Krankheit!

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2019

Kategorie Rennrad, Gravelbikes

Rennrad, Gravelbikes veröffentlicht am 2022-03-30T07:00:53+0000

Fahrrad-Marke Stevens