2019 Specialized Turbo Levo Comp Mens Taupe/Acid Kiwi Large. Ich habe dieses Fahrrad am 4.12.2019 nagelneu bei einem örtlichen Fachhändler gekauft (Quittung wird gezeigt). Es wurde nur ein paar Mal auf konkreten Fahrradwegen gefahren. Seitdem wird es in meinem Familienzimmer aufbewahrt. Ich verkaufe das Fahrrad, da es zu viel Geld ist, um es nicht zu benutzen. Es ist in einwandfreiem Zustand (siehe Bilder). Alles ist vorrätig, also wenden Sie sich an specialized.com für die vollständigen Spezifikationen. Eine Shox-Pumpe, ein Spezial-Sitzpaket (beides wurde nie benutzt) und zwei brandneue Bräunungswandreifen sind im Lieferumfang enthalten.

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2019

Kategorie Rennrad, Gravelbikes

Rennrad, Gravelbikes veröffentlicht am 27/06/2022

Fahrrad-Marke Specialized