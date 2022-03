Ich verkaufe mein Rose Backroad in neuwertigem Zustand. Das Fahrrad steht in der Garage und wurde nur bei schönem Wetter bewegt. Durch unseren Nachwuchs und das Haus kam das Hobby nie wirklich zustande, darum habe ich mich für den auf ein "Familienfreundlicheres" Fahrrad mit Kinderanhänger entschieden. Die Batterie vom Tacho ist leider leer. Der Geschätzte KM-Stand beträgt 300. Die Bilder sind entstanden, nachdem ich das Fahrrad 5 Minuten mit einem feuchten Mikrofasertuch abgewischt habe. Keine große Reinigungsaktion - Es sieht wirklich fast aus wie neu. Zur Veranschaulichung die Nahaufnahme der Bremse. Die Anbauteile (Schutzblech, Gepäckträger, ShockStop Vorbau etc.) wurden direkt über den Hersteller bezogen. Den Fahrradständer gibt es auf Wunsch gratis dazu. Ich empfehle nach Kauf eine Inspektion bei einem Rose Fachhandel durchführen zu lassen, da ich das Fahrrad lange nicht bewegt habe. Aufgrund der geringen Laufleistung und Nutzung, habe ich diesen Punkt leider schleifen lassen.

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2019

Kategorie Rennrad, Gravelbikes

Rennrad, Gravelbikes veröffentlicht am 2022-03-11T09:29:26+0000

Fahrrad-Marke Rose