Optimales Trainingsrad für den Berg! Die Triple Dura-ACE mit Dreifachkurbel schafft jeden noch so steilen Anstieg. Laufräder Mavic 2018 neu eingebaut, Reifen und Bremse am Hinterrad 06/2019 getauscht, sehr leichter, robuster Alurahmen. Isaac-Carbongabel, Alicante Sattel (sehr angenehm, auch für lange Touren), Bontrager-Sattelstütze. Ich bin nur Schönwetter damit gefahren (3 Saisonen), der Vorbesitzer hat's am Ötztaler eingesetzt! Seit 08/2019 nur wenige (Probe-)Kilometer bzw. 200 km auf einer Tacx-Neo-Rolle. Verkauf wie abgebildet, ohne Pedale. So wie es dasteht wiegt es 8,5 kg. Für Körpergröße 175 cm und größer. Versand nach Absprache möglich. Wie bei allen Privatverkäufen gilt - keine Gewährleistung, keine Garantie, keine Rücknahme.

