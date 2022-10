Zum Verkauf steht ein extrem seltener Rennrad Klassiker. Mein geliebtes Colnago Decor Master Piu aus dem Jahr 1993/94. Es wurde vor 2 Jahren professionell aufgebaut und nur mit den besten Teilen der damaligen Ära bestückt. Es wurde eine jungfräuliche C-Record Gruppe mit Delta Bremsen verbaut. Zudem glänzt das Rad mit einem tadellosen Campagnolo Shamal Laufradsatz, der in dem Zustand sehr schwer zu finden ist. Die Lackierung des Rahmens ist atemberaubend und in der Qualität bei den heutigen Bikes nicht mehr zu finden. Rahmengröße 55 / 55. Hersteller: Colnago Rahmenhöhe: 55 cm Einbaubreiten: vorne 100mm, hinten 130mm Rahmen: Colombus Gilco S4 Gabel: Columbus Umwerfer: Campagnolo C Record, 2 fach Schaltwerk: Campagnolo C Record, 8 fach Steuersatz: Campagnolo C Record Kurbel: Campagnolo C Record Innenlager: Campagnolo C Record Vorbau: 3ttt Lenker: 3ttt, 42cm Schalthebel: Campagnolo C Record Rahmenschalthebel Bremsen: Campagnolo C Record Delta 3 Pivot Bremshebel: Campagnolo C Record Naben: Campagnolo C Record Felgen: Campagnolo Shamal Reifen: Vittoria Open Corsa 25 mm beige/schwarz Sattelstütze: Campagnolo C Record Sattel: Selle Italia Concor Perforated Pedale: MKS Touring Irrtümer vorbehalten. Verkauf von Privat

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 1993

Kategorie Rennrad, Gravelbikes

Rennrad, Gravelbikes veröffentlicht am 03/10/2022

Fahrrad-Marke Colnago