Verkaufe mein Bombtrack Hook EXT-C 2020er Modell in Rahmengröße S. Das Rad steht leider zu viel herum, deshalb abzugeben. Hat ca. 1600 km runter, kein Unfall/Umkippen, kleine Gebrauchsspuren. Das Bombtrack wurde auf Tubeless umgestellt, habe nochmal in der Werkstatt Milch wechseln/auffüllen lassen.Es hat eine SRAM Rival 1 x 11, ich habe das Kettenblatt vorn auf 38T gewechselt, dass man Anstiege auch gescheit hochkommt. Würde es mit Pedalen abgeben. Hab das Rad für 2999 Euro gekauft. Eine Garantie oder Gewährleistung von meiner Seite, da Privatverkauf. Die übliche Garantie/Gewährleistung vom Shop läuft noch, habe das Rad am 25.09.2020 gekauft, Rechnung wäre mit dabei.

