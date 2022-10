Zu verkaufen Bianchi XL EV2 2000 offiziellen Team Mercatone Uno, Radfahrer Ermanno Brignoli Nachfolger von Marco Pantani. Rahmen L 1329. Das Fahrrad und der Rahmen sind von Bianchi s.p.a. zertifiziert. Das Zertifikat wird dem Käufer ausgestellt. Absolut originales Fahrrad in allen seinen Teilen, wie von E. Brignoli gewünscht. Rahmengröße 59,5 x 59,5. Wie Sie auf dem Bild sehen können, hat der Rahmen eine kleine Läsion auf dem horizontalen Rohr (ca. 2 cm), es ist absolut nicht die Sicherheit beeinträchtigen und in jedem Fall ist es Teil der Geschichte des Fahrrads. Verkauft wie gesehen und gefallen, AS IS. Preis Versand (weltweit) ist inbegriffen

