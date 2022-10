Bianchi Infinito CV! Größe 57/55 sind vorhanden, Gewicht beträgt 7,8 kg! Das Rad ist neu! The bike is brand new! Mit folgender Ausstattung: - Rahmen: Eduardo Bianchi Infinito CV Carbon Disc - Naben: Vision Trimax 30 Disc - Laufräder: Vision Trimax 30 28“ Zoll - Schaltung: Voll Shimano Ultegra - Gänge: 22 (11x2) Übersetzung vorne: 50/34 hinten: 30/11 - Gabel: Bianchi Infinito CV (Carbon) - Bremsen: Scheibenbremsen Shimano Ultegra - Kurbelgarnitur: Shimano Ultegra 172,5 mm - Umwerfer: Shimano Ultegra - Sattel: Fizik Argo - Sattelstütze: Bianchi Reparto Corsa - Reifen: Pirelli P7 Sport 28 mm - Vorbau: Bianchi Reparto Corse - Lenker: Bianchi Reparto Corse

