Hallo zusammen, ich verkaufe mein kaum gefahrenes Radoon Swoop 200 in Top Zustand. Das Fahrrad wurde dieses Jahr nur 3 mal bewegt und die Einsätze letztes Jahr kann man leider ebenfalls an einer Hand abzählen. Da es nur rumsteht wird es nun verkauft. Das Bike ist ready to Race. Ausstattung: Rahmengröße: M Gabel: Boxxer Team Dämpfer: Rear Shock RockShox Vivid Air R2C, 241mm x 76mm Bremsen: Shimano Zee Schaltung: Sram XO DH Laufradsatz: Ethirteen LG1+ (27,5 Zoll) Kettenführung: Ethirteen LG1+ Verkauft wird ohne Pedale und da Privatverkauf auch ohne Garantie oder Gewährleistung. Bei Fragen oder Interesse könnt ihr mich gerne kontaktieren. Grüße Tim

Ausstattung: Rahmengröße: M Gabel: Boxxer Team Dämpfer: Rear Shock RockShox Vivid Air R2C, 241mm x 76mm Bremsen: Shimano Zee Schaltung: Sram XO DH Laufradsatz: Ethirteen LG1+ (27,5 Zoll) Kettenführung: Ethirteen LG1+