Verkaufe Superleichtes, extrem gepflegtes TOP-Hardtail MÜSING Lite Offroad in Rahmengröße 19 Zoll (48 cm) - 10,5 kg in sehr gutem, tip-top gepflegtem Gesamtzustand, kleinere Gebrauchsspuren vorhanden, siehe Detailfotos! Neupreis: € 1.599,- - Gabel-Service durchgeführt - Kassette (CS-HG400) Neu - Kette (KMC X9-93 vernickelt) Neu - Bremsbeläge (Type 7.C Comfort) hi. Neu - Bremsen/Disc-Brakes auf Magura MT4 umgerüstet DATEN - Hersteller: Müsing GmbH, 56244 Freiachdorf - Einsatzbereich: Tour / Marathon - Ausführung: Hardtail - Rohrsatz: Lite Offroad - Material: Aluminium 7005 triple butted - Rahmengewicht: 1.560 g - Farbe: Perlweiß, glanz - Gesamtgewicht: 10,5 kg - Rahmengröße: 19“ (48 cm) - Laufradgröße: 26 Zoll HIGHLIGHTS - Federgabel FOX 32 F80 RLC / 1.530 g / 32 mm Standrohre 80 mm Federweg / Zug- und Druckstufe einstellbar / 2 Stufen Lockout - superleichter American Classic Disc-Systemlaufradsatz / 1.505 g - Magura MT4 Scheibenbremse, geschmiedete Zweikolben-Festsattel, vollhydraulisch betätigt / 2-Finger-Alu-Bremshebel mit Carbotecture-Gehäuse - Antrieb komplette XT-Ausstattung - superleichte Ritchey WCS Komponenten (Lenker, Vorbau, Sattelstütze) - Schnelle CONTINENTAL X-King Performance Reifen / 26 x 2,4 faltbar

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2008

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2022-03-10T20:10:46+0000

Fahrrad-Marke Müsing