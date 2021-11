Biete gebrauchtes E Mountenbike Fully in Größe M in Bestzustand an.KM Stand ca.1700 .Neupreis 2019 5000.-Euro.Eins der leichtesten und potentesten Bikes am Markt.378 WH Akku fest verbaut.Zusatz Akku mit nochmals 378 Wh kann am Rahmen verbaut werden.Somit ist das Bike für alle Anforderungen gerüstet.Der Zweitakku ist hier nicht Bestandteil des Angebots kann aber separat erworben werden.Originalrechnung ist natürlich vorhanden.Probefahrt ist ausdrücklich erwünscht. Verkauf ohne Pedale vom Bild.Einfache Pedale können aber kostenfrei verbaut werdenVERSAND nicht möglich. Verkauf von PRIVAT OHNE GEWÄHRLEISTUNG oder GARANTIE .OHNE RÜCKNAHME.Die Austtattung bitte im Netzt anschauen oder auch gerne bei mir erfragen.

EMTB Fully neuwertig. Bremse XT Schaltung Sram GX 1x12 Gabel FOX 36 Rythm 150mm Dämpfer FOX Performance 150mm Teleskop Sattelstütze KS Motor Shimano 75 Nm Reifen vorn 28x2.6 hi.27.5x2.8 MAXXIS