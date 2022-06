E-MTB Canyon Spectral ON CF8 2021 Gr.S 630Wh FOX Performance Alle Details zum Bike findest du hier: https://www.canyon.com/de-ch/fahrrad-outlet/e-bikes/spectral-on-cf-8/2698.html?dwvar_2698_pv_rahmenfarbe=BK%2FGY&dwvar_2698_pv_rahmengroesse=S&history=1 Zusammenfassung: Grösse S Unter 100 km gelaufen daher neuwertig, Gebrauchsspuren sichtbar 630 Wh Akku mit EP8 Motor Gabel FOX 36 Performance Grip, 150 mm, Druck- und Zugstufe einstellbar Dämpfer FOX FLOAT DPX2 Performance, 150 mm, Druck- und Zugstufe einstellbar Shimano XT Schaltung und XT 4-Kolben Bremsen Vorne 29“ und Hinten 27,5“ (Mullet Aufbau) Teleskop-Sattelstütze mit Fernbedienung am Lenker Inkl. Ladegerät Inkl. Schlüssel für Akku-Entnahme Sofort verfügbar Probefahrt möglich für CHF 100.- bei mir in CH-6038 Gisikon/Michaelskreuz (wird beim Kauf angerechnet) Auf Wunsch/kostenlos inkl. Standard Pedalen Auf Wunsch/kostenlos inkl. Reinigung Auf Wunsch/kostenlos inkl. Lieferung Raum Luzern/Zürich (bitte vorher anfragen)

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 15/06/2022

Fahrrad-Marke Canyon