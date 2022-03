Gebraucht, Modell 2020, gekauft in Juli, Rechnung dabei, noch Garantie. Laut Komoot 220 km gefahren. Kein Bikepark , keine Stürze. Wird mit den Original Teilen (Sattel, Pedale, Vorbau, keine Kettenführung) verkauft, nicht so wie in den Bildern. Passt für große und schwere Fahrer. Bin selbst 2 m, 120. Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung 138 kg ! Verkaufe, da ich fast nur noch am graveln bin. NUR ABHOLUNG. Bitte keine "was ist letzter Preis" und eBay Kurier Lieferung" Anfragen.

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2020

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2022-03-30T14:33:25+0000

Fahrrad-Marke Cannondale