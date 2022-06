Biete ein gebrauchtes Bulls Wild Rush 2 Fully mit Fox Performance 140 mm Federweg vorne und Rock Shox Monarch XX 140mm hinten an. Ausstattung individuell z.b. Schaltung Shimano XT 2x11, Bremsen Deore 203/180 mm, Newmen Lenker und Vorbau, Kind Shox absenkbare Sattelstütze, Sattel Syncros, Laufradsatz BC Loamer 29 by Newmen Sram XD mit Conti Mountain King 2.4 und Turbolito Schläuche! Preis ist noch verhandelbar! Ein ADFC Kaufvertrag wird ausgestellt. Versand zuzüglich, am besten Probefahrt machen Versand möglich Abholung möglich Grundliegende Informationen Größe 46 Laufradgröße 29" Geschlecht Unisex

