BULLS Copperhead Evo AM 3 ABS (500 Wh), 12 Gang Kettenschaltung, Herrenfahrrad, Full-Suspension, Modell 2020, 27,5 Zoll KM-Stand: ca. 1200 km Akku-Einbaulage: vollintegrierter Rahmen-Akku Akku-Gewicht: 2.9 kg Akku-Hersteller: Bosch Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Akku-Kapazität (Wh): 500 Akku-Ladezeit 100% ca.: 7.5 Stunden Akku-Spannung (Volt): 36 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Magic Mary Bremsen: Tektro HD-M745 Disc Brake Cassette: SRAM SX Eagle PG-1210 11-50T (umgerüstet auf Shimano SLX) Display-Hersteller: Bosch Display-Modell: Purion LCD Display ( umgerüstet auf KIOX ) Drehmoment max.: 85 Nm Einsatzzweck: Mountainbikes - Fullsuspensions Felgen: DT Swiss H1900 Spline Freilauf / Rücktritt: mit Freilauf / ohne Rücktritt Gabelbauart: Federgabel Gabelmarke: FOX 36 Rhythm Grip Gabelmaterial: Aluminium, Magnesium Gabeltyp: 36 A Float Rythm Grip Geschlecht: Herren Gänge: 12 Innenlager: Bosch "Isis" Kette: SRAM SX Eagle Kurbelgarnitur: FSA CK-220 / Gen. 4 Laufradgröße: 27,5 Zoll Lenker: Kalloy HB-RB12W-ENM Lenkergriffe: Velo VLG-1889D2 Modell: Copperhead Evo AM 3 ABS 500 Wh Modelljahr: 2020 Motor-Einbaulage: Mittelmotor Motor-Hersteller: Bosch Motor-Leistung (Watt): 250 Watt Motor-Modell: Performance Line CX Gen. 4 Motor-Unterstützung bis:bis 25 km/h Pedale: Wellgo ZZE-01M Rahmenform: Diamant Rahmenmaterialtyp: Aluminium Sattel: Justek 1216HRN Sattelklemme: Kalloy QR-ML1 MonkeyLink Sattelstütze: Jovial DP-01Z, 30,9mm Schalthebel: SRAM SX Eagle SL-1-A1 (umgerüstet auf Shimano SLX ) Schaltungstyp: Kettenschaltung Schaltwerk: SRAM SX Eagle RD-SX-1-A1 Serie: BULLS Copperhead Steuersatz: FSA No. 55R, 1.5" Ständer: ohne Vorbau: Kalloy AS-MTB-i zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2020

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-10-12T10:29:48+0000

Fahrrad-Marke Bulls