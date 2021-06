Zu verkaufen E-Bike bzw. Pedelec - d.h. unterstützt beim Treten bis 25 km/h. Marke: BH (spanische Marke) Typ: AtomX Cross Pro (Hardtail) Rahmengröße: L Motor: Brose SMag Akku: 720 Wh Räder: 27,5 Gefahrene Kilometer: ca. 470 km Weitere technische Infos: www.bhbikes.com Zusätzlich ausgestattet mit einer hydraulisch ausfahrbaren Sattelstütze. Herstelle: M-Wave... 12 cm Hub Das Bike wurde im Oktober 2020 gekauft. Kaufpreis: 4200.- Stand nahezu ausschließlich im trockenen. Keine Stürze o.ä. Nahezu nur auf der Straße bewegt. Mangel: Kratzer am Oberrohr (Siehe Bild). Erste Inspektion wurde durchgeführt. Unterlagen und Ladegerät sind selbstverständlich dabei. Verkauft wird das Rad ausschließlich, weil ich mir das gleiche Fahrrad mit einem größeren Rahmen kaufe. Ich bin mit 188 cm am oberen Limit. Technisch und vom fahren her ist das ein supergeniales Fahrrad. Standort: 73650 Winterbach. Fragen? Dann gerne fragen!

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2020

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-06-13T20:35:37+0000

Fahrrad-Marke BH Bikes