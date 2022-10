Absolute Rarität !!! Ich verkaufe hier ein absolutes Schmuckstück der Freeride und Downhill Geschichte. Ein sehr wenig bis kaum bewegtes Bergamont Big Air G9 V-Boxx. Dieses Bike wird absolut antriebsneutral über ein Suntour 9-Gang Getriebe, die V-Boxx, angetrieben. Es gibt nichts vergleichbares. Das Getriebe schaltet absolut perfekt und bekam jedes Jahr auch ohne gefahrene km eine Öl-Spülung und neues Getriebefett. Es wurde lediglich ca. 400km nur auf der Straße bzw. auf Waldwegen bewegt, keine Bikeparks oder ähnliche Strecken gesehen. Es sieht beinahe aus wie neu, nur leichte Kratzer bzw. kleine Lackmacken vom bewegen in der Garage, alles auf den Bildern zu sehen. Das Bike steht seit dem Kauf zumeist unbewegt in der Garage, da ich kaum zum fahren komme. Ich hatte mir dieses extrem schöne und sehr besondere Bike gekauft, um es mir zu sichern, da es in Deutschland oder Weltweit wohl insgesamt nur 250 Stück gibt. Bergamont brachte dieses Bike Big Air G9 mit der 9-Gang V-Boxx heraus. Damals gab es wohl einige Rückrufe und die Getriebe wurden von Suntour verbessert bzw. revidiert ausgetauscht. Ich habe damals das Bike mit der durch Suntour überholten bzw. revidierten Getriebe Version gekauft. Vor dem Kauf wird das Bike natürlich kpl. gereinigt und die Bremsflüssigkeit (DOT 4) erneuert. Das Bike kommt mit allen Original Teilen, Handgriffe, Truvativ Holzfäller Lenker. Avid CODE Bremsen, Fox DHX 5.0 Dämpfer, RockShox TOTEM Gabel 180mm. Die auf den Bildern zu sehenden Knebel und der Bowdenzug zur verstellbaren Sattelstütze gehören zum Bike dazu. Ebenso wie die versenkbare (100mm) Sattelstütze mit Sattel. Ich habe für die Bilder lediglich die Original Stütze und den unbenutzten Original Sattel montiert. Die auf dem Bild zu sehenden Teile der Lampe werden vor der Übergabe noch entfernt.

