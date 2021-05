Typ Ghost Hybrid SQUARE Cross B4.9 AL W RED/BLK (Modelljahr 2019) E-Crossbike Lanes Wert aller Teile: 2.900 € (einschl. Zubehör) Kauf: Ende Februar 2019 Kilometerstand: 2.740 Das Fahrrad wurde immer pfleglich behandelt und in der Garage geparkt. Alle Wartungsintervalle wurden eingehalten und in der Fachwerkstatt des Händlers durchgeführt. Die letzte Inspektion wurde am 21.04.2021 (Km-Stand 2.739) durchgeführt (Rechnung und Wartungsbericht werden übergeben). Bei der Inspektion wurden alle SW-Komponenten (lntuvla, Drive Unit Cruise und PowerPack Frame 500) aktualisiert. Standort und Besichtigung: 79206 Breisach Haftung: Ich schließe jegliche Sachmangelhaftung aus. Zahlung: Barzahlung bei Abholung

Motor: Bosch Performance Line CX (75 Nm) Display: Bosch Intuvia Batterie: Bosch Power Pack 500 Wh Schaltung: Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S Ladegerät: Bosch Standard Charger 4 Ah Zubehör: 1 x Racktime Gepäckträger Lightit Touren 1 x Fahrradständer (ESGE Pletschger) 1 x Fahrrad E-Bike Akku Schutzhülle M-Wave 1 x Original Handbücher inkl. Tasche Weitere Details: Siehe Bilder, es werden alle die zu sehenden Fahrradteile verkauft. Fahrradständer und Gepäckträger gehören dazu, ebenso die weiteren Zubehörteile.