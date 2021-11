Ich verkaufe hier ein brandneues Dynamics Gravity Street Cross Crossbike mit 58er Rahmen und Straßenausstattung (Neupreis 788 Euro). Habe das Rad am 9. September bei Stadler in Nürnberg gekauft und seitdem nur ein Mal gefahren. Es ist also logischerweise absolut top in Schuss und ohne jeglichen Verschleiß. (verkaufe weil ich ein anderes Rad gekauft habe, das für meine Zwecke besser geeignet ist) Bei Fragen einfach anschreiben oder auch gerne anrufen - 015771562930

MATERIAL: Aluminium GABEL: SR Suntour NEX-DS HLO 700 C FEDERWEG: 63 mm STEUERSATZ: semi-integrated 1-1/8" GÄNGE: 27-Gang SCHALTUNG: Kettenschaltung SCHALTWERK: Shimano Deore UMWERFER: Shimano Altus SCHALTHEBEL: Shimano Altus BREMSHEBEL: Tektro BREMSEN: Tektro HD-M285 BREMSENART: Hydraulische Scheibenbremsen TRETLAGER: Shimano KURBEL: Shimano KASSETTE: Shimano VORBAU: STYX Aluminium PEDALE: Wellgo mit Reflektoren SATTELSTÜTZE: Aluminium mit Schnellspanner SATTEL: STYX KETTE: KMC NABE VORNE: Formula SPEICHEN: rostfrei FELGEN: Strongman DDM-2 doppelwandig Aluminium REIFEN: 40-622 MODELJAHR: 2020 SCHEINWERFER: Comus RÜCKLICHT: Comus ENERGIEQUELLE: Nabendynamo https://shop.zweirad-stadler.de/fahrrad-shop/city-trekkingraeder/trekkingrad-crossrad/dynamics-gravity-street-cross-crossrad-28.html Nur Abholung