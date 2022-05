Elektrovelo Bergstrom; GVT8 850 GOR 25 km/h, milk blue glanz, Rahmengrösse 50, Das GTV ist gemacht, um leise, kraftvoll, schnell und wunderschön auch auf grosse Tour zu gehen. Der speziell für schnelle E-Bikes entwickelte Aluminium-Rahmen verfügt durch sein Mehrkammernsystem über eine hohe Stabilität und integriert Motor und Akku. Die hochgelegte Kettenstrebe ermöglicht einen schnellen Austausch des Zahnriemens, ohne den Rahmen öffnen zu müssen. Der integrierte Rahmenakku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und sowohl direkt im Velo als auch ganz bequem extern laden. Über die stufenlose NuVinci Nabenschaltung stehen dir unendlich viele Gänge fliessend und ruckelfrei zur Verfügung, die du auch im Stand vorwählen kannst. Der Brose Motor unterstützt dich unschlagbar leise mit zusätzlicher Power und durch die Positionierung des Motors verfügt das GTV über eine hervorragende Strassenlage und Fahrsicherheit. In Kombination mit dem Gates Carbon Drive ist zur Zeit kein geräuschärmerer E-Antrieb auf dem Markt zu finden. Die Rock Shox Federgabel bietet dir Komfort bei hoher Fahrstabilität in jeder Disziplin und jedem Gelände. Dank des Racktime-Systems lassen sich zahlreiche kompatible Taschen und Körbe mit nur einem Klick fest und unkompliziert auf dem Gepäckträger fixieren und per Tastendruck wieder demontieren. Wenig gefahren, Top-Zustand

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2017

Kategorie City- oder Urban-Bike

Fahrrad-Marke Ebike