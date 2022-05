Familien-Lastenrad in einwandfreiem Zustand Sehr guter Zustand, steht noch in der Garage Familien-Lastenrad mit 590 km Jahr: 2018 etwas kürzerer Federweg für mehr Performance am Berg Bremsen: Shimano 180 mm Scheibenbremsen Geschwindigkeiten: NuVinci N360 kontinuierlich Motor: Bosch Electronic 250 W MTB Batterie: Li-Pol 400Wh 36V 11Ah Gewicht: 45 kg Schiebeschloss: ABUS Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h LxBxH: 255x63x110 Hinweis: Schneller und sicherer Versand nur überall Bei Interesse kontaktieren Sie mich bitte

Allgemein

Zustand Gebraucht

Modelljahr 2018

Kategorie Cargo- oder Lastenrad

Cargo- oder Lastenrad veröffentlicht am 2022-05-15T10:15:38+0000

Fahrrad-Marke andere Marke