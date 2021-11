Rahmen: E-Scale 700 plus / 6061 Alloy / custom butted tubing / internal Cable Routing / 148/12 IDS SL drop out o E-Antrieb: Bosch Performance CX 250w System with 500wh Battery, new Purion Display o Gabel: Fox Racing Shox 32 Float Performance Air / GRIP 3 / 3-fach einstellbar / 15x110 mm QR / Gabelschaft tapered / Lockout / Reb. Adj. / Federweg 120 mm o Steuersatz: Syncros Pro / Tapered 1.5“ - 1 1/8“ / semi integriert / OD=50/61 mm, ID=44/55 mm o Schaltwerk: Shimano XT RD-M8000-GS / DM / Shadow Plus / 11-fach o Schalthebel: Shimano SLX SL-M7000 / Rapidfire Plus / 2-Way-Release/ Ispec-2-Klemmung / Trigger Shifter (nur rechts) o Bremsen: Shimano SLX BR-M7000 Disc / SM-RT64 CL Rotor / VR=200 mm, HR=200 mm o Kurbelsatz: Miranda Boost / 15T o Lenker: Syncros FL2.0 / Mini Riser/ Aluminium 6061 / Rise 12 mm / Backsweep 9° / Breite 740 mm o Vorbau: Syncros FL2.0 / Aluminium 6061 / Winkel -6° / 1 1/8“ / 31,8 mm o Sattelstütze: Syncros Dropper 2.5 / YSP15 ICR / Remote 31.6mm / 120mm o Vorderradnabe: Formula CL 811 o Hinterradnabe: Formula CL 148S o Kette: Shimano CN-HG601-11 o Felgen: Syncros X35 / 35 mm / 32 Loch / Tubeless ready o Bereifung: VR: Schwalbe Eddy Current HR: Schwalbe Hans Dampf 27,5x2,8” Tubeless o Gewicht: ca. 20.6 kg

Zusätzlich zur normalen Ausstattung ist ein Frontlicht verbaut. Dieses ist über das Purion Display steuerbar. Die Kette, Ritzel und Antriebsritzel, die Reifen und die Bremsscheiben wurden vor kurzem erneuert. Aufgrund lauter Lagergeräusche wurde der Motor durch einen Fachhändler bei ca. 2500km getauscht gegen einen von Bosch gelieferten neuen Motor. Mit vollgeladenem Akku fahre ich (82kg) im E-MTB Modus je nach Gelände ca. 30km und 1000hm. Ich schätze die Kapazität des Akkus noch auf ca. 90%. Während der Nutzungszeit war immer auch ein Zweitakku in Benutzung. Dieser ist auch Teil dieses Angebots. Modell 2017 gekauft im Oktober 2017. Rahmengrösse M. Standard Ladegerät von Bosch.