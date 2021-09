Ich verkaufe hier ein ungefahrenes Cervelo P2. Alle Anbauteile wurden gegen höherwertige umgebaut / aufgerüstet. Die Anbauteile sind natürlich genauso wie der Rahmen komplett neu.

Rahmen: Cervelo P2 Rahmen blau, Gr. 54 Cockpit: Zipp Carbon Bull Lenker Profile Design Carbon T3+ Extensions (inkl. abnehmbaren Riser Kit) Profile Design Aeria Ultimate Vorbau, 100mm mit Halterung für Profile Design Hydration und interner Kabelführung Profile Design F-40 Aluminium Armauflagenset Lenkerband Silikon, schadstofffrei von Acros Bremssystem: Magura Hydraulik Bremsen und Bremsgriffe, Rt6/Rt8, dadurch deutlich mehr Bremskraft und Kontrolle mit weniger Auslösekraft am Lenker Schaltung: SRAM Etap 2x11 komplett mit 4 Blips, jeweils 2 am Lenker und 2 an den Extensions Ceramicspeed OSPW Trinksystem: Profile Design Aeria Ultimate Hydration System für das Cockpit Profile Design RML Flaschenhalter am Sattel, angepasst um 3 Trinkflaschen zu halten bzw. 2 Flaschen und eine „Werkzeugflasche“. Hieran befestigt ist der Topeak Ninja CO2+ Flaschenhalter + Kartuschenpumpe mit integrierten Reifenhebern. Werkzeug/Gelstauraum: Profile Design ATTK IC Oberrohr Tasche Sattel: nach Wahl: ISM PR 1.0 oder PN 2.1 Sonstiges: Kette KMC 11 SL (schaltet i.V.m der Etap am besten) Shimano Ultegra Kassette 11-32 oder 11-28 (laufen leiser als Sram)