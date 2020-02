ZEMO, SU-E FS 11X, E-Bike

SU-E FS 1 Da27 bl Rh46cm Trap11K



Akku-Hersteller: Bosch

Akku-Ladezeit 100%: ca. 3,5 Stunden

Akku-Kapazität (Ah): 13,4 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Akku-Typ: Lithium Ionen

Bereifung: Schwalbe Super Moto X Green Guard Snake Skin

-unbekannt (leer): Magura MT5 hydraulische Scheibenbremse vorne

Kassette: Shimano Deore XT CS-M8000 11-46T Cassette

Einsatz: E-Bike

Farbrichtung 2: grau

Farbrichtung 3: rot

Farbrichtung: blau

Felgen: Zemo AS-30P-N Felgen

Scheinwerfer: Supernova M99 Pure

Gabel: SR Suntour Aion 35 Boost RL-R DS Federgabel

Gewicht: ca.25,9 Kg

Gepäckträger: Standwell i-Rack Gepäckträger

Nabe (Hinterrad): Formula DHT-142 Zemo Edition Nabe

Kettenschutz: Kunststoff-Kettenschutz

Lenker: Humpert Ergo Plus XXL Lenker

Lenkergriffe : Ergon GP3 Griffe

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT RD-M8000D-GS Shadow Plus Schaltwerk

Pedale: VP 831 Sandpaper Pedale

Produktart: Damenfahrrad

Rücklicht: Standwell ICR-11 Rücklicht

Sattelstütze: Rock Shox Reverb Stealth Sattelstütze

Sattel: Selle Royal Scientia M3 Sattel

Schutzbleche: Aluminium Schutzbleche

Schalthebel: Shimano Deore XT SL-M8000 Schalthebel

Sonstiges: Abus Proshield Plus Gleichschließend

Satori UP2 A-head Vorbau,: Ergotec Swell XR Vorbau verstellbar

Nabe (Vorderrad): Formula DC 711 Zemo Edition Nabe