Biete hier mein eBike der Marke Winora zum Verkauf an. Das Rad hat kleinere Gebrauchsspuren, wie z.B. kleine Macken oder kleine Kratzer, funktioniert jedoch einwandfrei. Am 17.08. wurde eine Inspektion gemacht und der komplette Antrieb (Kette, Kettenblatt vorne und Ritzel) getauscht. Weitere Mängel wurden nicht festgestellt. Es ist geeignet für Menschen mit einer Größe ab ca 1,75 m. Ich bin 1,78m und komme mit der Größe sehr gut zurecht. Der Akku des Rades wurde immer entsprechend der Empfehlung geladen und gelagert, sodass dieser in einem top Zustand ist und weiterhin eine große Reichweite bietet. Das Rad hat ca. 2800km auf dem Tacho, der Großteil wurde jedoch ohne Motorunterstützung zurückgelegt, sodass der Motor ebenfalls in einem top Zustand ist Mit dabei ist ein Kettenschloss von Trelock mit der höchsten Sicherheitsstufe, das Serviceheft, alle benötigten Schlüssel und zusätzlich eine gefederte Sattelstütze von Suntour, welche weiteren Komfort bei der Fahrt bietet.

Alle Spezifikationen sind hier zu finden: https://www.emotion-ebikes.de/produkt/winora-yucatan-i9-2020/