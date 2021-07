Zum Verkauf steht ein Winora Yakun Urban mit erst wenigen Kilometern, starkem 80nM Yamaha Motor und einem 500Wh großen Akku. Der Rahmen ist Größe 48. Die letzte Inspektion wurde im März 2021 durchgeführt. Das Fahrrad ist technisch und optisch in einwandfreiem Zustand. Der Leder Überzug des Lenkers ist an einer Seite beschädigt, das Teil lässt sich aber leicht gegen ein Ersatzteil tauschen. Der Motor ist mit 80Nm besonders kräftig und kann in 5 Stufen angepasst, oder auch komplett deaktiviert werden. Das Fahrrad wird inklusive Ladeadapter und hochwertigem Schloss von Abus (Faltschloss im Wert von 59,-) verkauft. Gerne können Sie das Rad vor Ort besichtigen. Zeitgleich wird auch ein fast baugleiches Yakun Tour angeboten. Siehe Inserat. Der Preis versteht sich in Euro und ist Verhandlungsbasis.

Laufleistung: ca. 400 km Max. Nutzlast 150 kg Leistung Motor: 80 Nm