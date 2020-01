Sinus iN8 W50 S8RT weiß



Bereifung: Schwalbe Marathon

Scheinwerfer: Busch & Müller Upp, LED-Scheinwerfer, 30 Lux, Ein-/Ausschalten am Display

Gabel: SR Suntour NEX E25 Federgabel verstellbar mit Lockout

HR-Nabe: Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt

Motor-Hersteller: Bosch Center Active Plus

Rücklicht: AXA Blueline powered by e-bike system