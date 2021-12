Das Vado ist das Bike für alles, vom täglichen Weg zur Arbeit über schnelle Workouts bis hin zu längeren Wochenend-Abenteuern - ein E-Bike fürs Leben: Das sanfteste E-Bike Fahrerlebnis für verschiedenste Wege und Pfade und die Option, alles Notwendige mitnehmen zu können. Die neue Geometrie ist auf sportliches Fahren ausgelegt und gleichzeitig komfortabel genug für leichte Workouts und den Einsatz in der Stadt. Wir haben die Erkenntnisse eines schnellen Roadbikes und die Verspieltheit eines Mountainbikes miteinbezogen. Die Position auf dem Rad vermittelt hohe Zuverlässigkeit und unterstützt dich mit effizienter Power, um von A nach B zu kommen. Der Turbo Full Power 2.0 Motor und die 710 Wh Batterie bieten ein unvergleichbares Fahrerlebnis. Der harmonische, sanfte und geräuscharme Motor unterstützt bis zu 25 km/h. Das interne Steuergerät liefert die Unterstützung des Motors, die von der Fahrerin oder dem Fahrer abgegeben wird, mit einem sehr natürlichen Fahrgefühl. MasterMind und Mission Control - das MasterMind Display zeigt alle wichtigen Daten der Fahrt an, ermöglicht die Fahrmodi-Anpassung während der Fahrt sowie Over-the-Air Updates. Mit Hilfe der Mission Control App kann die Reichweite optimiert, Tunings vorgenommen, Fahrten aufgezeichnet werden und vieles mehr. Geprüfte, harmonische Effizienz - wir haben ein eigenes Testverfahren entwickelt, um kleine Sprünge in der Motorunterstützung für mehr Komfort herauszufiltern. Diese Präzision in Verbindung mit einer gefederten Sattelstütze, breiten Reifen und einer 80 mm Federgabel lassen dich wie auf Wolken schweben. Turbo System Diebstahlschutz - mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden. Voll integrierte, herausnehmbare und abschließbare Batterie im Unterrohr - einfach zu laden, einfach zu sichern. Ausgestattet mit unseren DRYTECH Schutzblechen, LED Front- und Rücklicht und bis zu 27 kg Zulademöglichkeit auf dem HD Gepäckträger. Dieser Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen und passenden Anhängern.

VADO 4.0 ST NB CSTBLK/SILREFL Cassette: Sram PG-1130 11-Speed 11-42 T Display: MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, Frontlicht: Lezyne Ebike Hecto E65, 210 Lumen, 12V Gabel: SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount Gepäckträger: RACK MIK 27 KG Kette: KMC e11S 11-Speed Kurbel: Custom alloy forged crankarms Reifen: Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 Rücklicht: Spanninga Commuter Glow XE, 12V Sattelstütze: Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve Schalthebel: SRAM NX, 11-speed trigger