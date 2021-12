Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst. Der Turbo Full Power 2.0 Motor und die 710 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen des Tero 4.0 und verstärken deine Kraft um das 4-fache. Damit kannst du deinen Radius erweitern, steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet, ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration und Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft. Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den MicroTune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen. Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29'' Laufräder mit 2,3'' Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet. Die hydraulische Sattelstütze sorgt außerdem für zusätzliche Sicherheit. Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden. Ausgestattet mit unseren DRYTECH Schutzblechen, LED Front- und Rücklicht und bis zu 27 kg Zulademöglichkeit auf dem HD Gepäckträger. Dieser Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen, außerdem kann ein passender Anhänger gezogen werden.

TERO 4.0 ST EQ NB REDWD/BLK M Cassette: SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t Display: MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, Gabel: Rockshox Recon Silver TK, 110mm travel, Motion-Control Kette: KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link(TM) Kurbel: Custom alloy forged crankarms Sattelstütze: TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm Schalthebel: SRAM NX, 11-speed trigger