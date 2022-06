Top UrbanBike für die Frau die weiß was Sie will Das sportive Souplesse in der eleganten Lady Version. Der vollintegrierte, kaum sichtbare MAHLE ebikemotion® Antrieb und die neue sportive Shimano GRX600/800 1x11 Kettenschaltung harmonieren perfekt und erhöhen das wichtigste am Souplesse: Fahrspass.

MTB CYCLETEC Souplesse Trap. 47 cm 11G 250 Wh Akku-Typ: Panasonic 250 Wh integrated Gabel: AL 6061, starr, 1.5" Gepäckträger: Tubus Griffe: ERGON GP1 - L Motor-Hersteller: MAHLE ebikemotion Nabe: Shimano GRX RX-810, 11-fach Sonstiges: City Kit - Beleuchtung und Zubehör