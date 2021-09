Das Unisex Trekking-E-Bike von Simplon steckt voller Kraft und Komfort. Der äußerst fahrstabile Aluminium-Rahmen erlaubt einfaches Auf- und Absteigen und trumpft mit der formschönen Integration sämtlicher Bauteile auf. Den Support übernimmt der neueste und stärkste Bosch-Motor mit einem starken 625-Wh-Akku. Das Spotlight Bosch CX Uni ist enorm vielseitig und damit das optimale Rad für jede Gelegenheit. Auch das Spotlight Bosch CX ist mit den innovativen Technologien aus dem Hause Simplon ausgestattet: Sämtliche Züge laufen sowohl im Hauptrahmen als auch im Hinterbau intern zusammen. Advanced Internal Cable Routing bedeutet nichts Geringeres als aufgeräumte Optik und Schutz der Züge. Airforming nennt sich das Verfahren, bei dem die Rohre in Porsition gelegt und mit Luft unter enormem Druck umgeformt werden. Auf diese Weise entsteht der belastbare und optisch ansprechende Aluminiumrahmen am Spotlight. Apropos Aluminium: Bei Simplon werden ausschließlich die Legierungen ASC-9 und ULTRA-T6 verwendet. Sie sind bei gleichem Gewicht entscheidend belastbarer als herkömmliches 7005er-Aluminium. Entdecke alle Technologien am Spotlight Bosch CX:

Spotlight Bosch CX, UNI, TR Gabel: ROCK SHOX PARAGON GOLD Sattelstütze: Suntour NCX Gefd.Sattelstütze Schaltung: Enviolo mit Kette