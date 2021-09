Ultimative Power liegt in den Genen des Kagu Neodrives. Woher die kommt? Aus dem 621-Wh-Neodrives-Motor, der direkt am Hinterrad verbaut ist. Der Akku fügt sich harmonisch in den Rahmen ein und macht das dynamische Design perfekt. Ganz nebenbei ist das Alu-E-Bike auch noch mit den komfortablen und leichtlaufenden Balloon-Reifen von Schwalbe bestückt. Das ruft quasi nach einem Radreise-Abenteuer! Packt dich auch die Rad-Reiselust? Dann, liebe Damen und Herren, aufgepasst! Das Kagu Neodrives - in zwei Rahmenausführungen erhältlich - bringt alle Abenteuerhungrigen entspannt ans Ziel. Dank Neodrives-Motor und sattem 621-Wh-Akku sind längere Touren easy zu bewältigen. Durch das zulässige Gesamtgewicht von 160 Kilogramm steckt das Alu-E-Bike auch schweres Gepäck locker weg. Zum Laden lässt sich der Akku bequem aus dem Unterrohr entnehmen. Bei der Herrenvariante erfolgt die Entnahme von oben. Beim Damenmodell nimmt man den Akku von unten heraus, was wiederum ein tiefes Oberrohr und somit ein leichtes Aufsteigen ermöglicht. Features Das Neodrives-Antriebssystem besteht aus lediglich vier Einzelkomponenten: Motor, Akku, Display und Ladegerät. Bauteile wie der Drehzahl- oder Kraftsensor sind sicher geschützt im Motor integriert. Was du davon hast? Das System ist dadurch besonders robust, langlebig und einfach zu bedienen. Komfort per Fingertip erhältst du durch die optional integrierte Sattelstütze am Kagu Neodrives. Sie lässt sich blitzschnell in der Höhe verstellen. Der Vorteil: Du steigst sicherer und bequemer aufs Bike und wieder ab. Für den kräftigen Hinterradmotor wurde das Ausfallende speziell entwickelt. Es fixiert das Laufrad sicher und mit der nötigen Steifigkeit via Steckachse. Zudem übernehmen hochwertige Scheibenbremsen die Geschwindigkeitsdrosselung und garantieren Sicherheit und Kontrolle - egal, bei welcher Witterung.

KAGU Neodrives,HE, XT-30 Gabel: STARRGABEL MIT LOWRIDER Reifen: Schwalbe Big Ben 26x2.35 Schaltung: XT 30-Gang