Das High-End-Trekking eBike in der Premiumausstattung von Simplon Mit dem Chenoa Bosch CX hat die Radschmiede in Hard einen Carbonrenner gefertigt, der mit moderner Optik und Komfort auf ganzer Linie überzeugt. Für den integrierten Bosch-CX-Motor sowie den ausdauernden 625-Wh-Akku ist kaum eine Strecke zu lang. Der Rahmen aus Kohlefaser spielt in einer eigenen Liga. Er sorgt für minimales Gewicht und beeindruckt mit höchster Fahrstabilität.

Simplon Chenoa CX HE 51 cm RE14 625 Wh Akku-Typ: Bosch PowerPack Li-Ion 36 V, 625 Wh Bereifung: Schwalbe Mondial 50-622 Boardcomputer: Bosch Nyon (MY21) Frontleuchte: Busch & Muller IQ-X, LED-Scheinwerfer,150 LUX, Tagfahrlicht Gabel: Rock Shox Paragon Gold Disc Federgabel Gepäckträger: Simplon Logo ALU by Racktime Kette: Gates Carbondrive CDX Premium Belt Nabe: Rohloff E 14 Speed Sattelstütze: Simplon CARBON ROD VT Patent VIBREX® Schalthebel: ROHLOFF E-14, elektronisch