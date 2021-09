Beim Chenoa Bosch CX Uni jagt ein Rekord den nächsten: In Sachen Gewicht und Komfort stellt das Trekking-E-Bike mit Tiefeinstieg die Konkurrenz mit Leichtigkeit in den Schatten. Das Herzstück bildet der hochwertige Carbonrahmen. Darin perfekt integriert liegt der neueste Bosch-Motor sowie ein 625-Wh-Akku. Wer die exklusivste Mischung aus Funktion und Design sucht, kommt an diesem Leichtbau-E-Bike nicht vorbei.

Chenoa CX, UNI, Deore-11 M Bremse: Magura MT4 180mm Display: Bosch Intuvia Federung: Rock Shox Paragon Gold Schloss (separat erhältli: ABUS Pro Shield 5850, mit gleichschließendem Batterieschloss Schalthebel: Shimano XT