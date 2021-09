Beim Chenoa Bosch CX Uni jagt ein Rekord den nächsten: In Sachen Gewicht und Komfort stellt das Trekking-E-Bike mit Tiefeinstieg die Konkurrenz mit Leichtigkeit in den Schatten. Das Herzstück bildet der hochwertige Carbonrahmen. Darin perfekt integriert liegt der neueste Bosch-Motor sowie ein 625-Wh-Akku. Wer die exklusivste Mischung aus Funktion und Design sucht, kommt an diesem Leichtbau-E-Bike nicht vorbei. Die Drive Unit Performance CX von Bosch ist das Kraftpaket unter den Antrieben. Sie bringt auch auf anspruchsvollen Touren mit maximalen 85 Nm Drehmoment puren Fahrspaß auf den Trail - bei 2,9 kg Gewicht und besonders kompakter Baugröße. Passend zum Power-Motor stecken 625 Wh geballte Energie formschön integriert im Schrägrohr. Zum Laden kann der Akku ganz bequem entnommen werden. Das Trekking-E-Bike bringt - abhängig von den gewählten Zusatz-Optionen - lediglich 19,8 kg auf die Waage. Das ist u. a. dem ultraleichten Carbonrahmen zu verdanken. Er sorgt darüber hinaus für optimale Steifigkeit im Antritt bei hohem Sitzkomfort. Die neue Chenoa-Generation besitzt eine Öffnung an der rechten Carbon-Sitzstrebe und ermöglicht so die Verwendung eines Riemenantriebes. Im Vergleich zur herkömmlichen Kette reduziert sich der Wartungsaufwand deutlich, bei gleichzeitiger Steigerung der Langlebigkeit Der tiefe Durchstieg macht das Rad noch komfortabler, zum Beispiel für die Stadt. Dank der integrierten Vario-Stütze senkt sich der Sattel in Sekundenschnelle und ermöglicht ein einfaches Auf- und Absteigen.

Chenoa Bosch CX, UNI M, TR Akku-Kapazität (Ah): Bosch PowerTube, 625Wh Ah Display: BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe Gabel: ROCK SHOX PARAGON GOLD Schaltung: Enviolo mit Gates Carb. Riemen