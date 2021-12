Beim Chenoa Bosch CX Uni jagt ein Rekord den nächsten: In Sachen Gewicht und Komfort stellt das Trekking-E-Bike mit Tiefeinstieg die Konkurrenz mit Leichtigkeit in den Schatten. Das Herzstück bildet der hochwertige Carbonrahmen. Darin perfekt integriert liegt der neueste Bosch-Motor sowie ein 625-Wh-Akku. Wer die exklusivste Mischung aus Funktion und Design sucht, kommt an diesem Leichtbau-E-Bike nicht vorbei.

Chenoa Bosch CX, Uni, L, Deore-10 LG Akku: Bosch Display: Bosch Intuvia Frontlicht: Lumotec IQ-XS 70 LUX an Starrgabel montiert Gabel: Mag. CT;PM7;PM7;180/180;CL/CL;DIV Gepäckträger: Wingee Träger Chenoa Bosch CX Motor-Hersteller: Bosch Reifen: Simplon 8.5 Disc, M6000, Marathon Supreme Sattelstütze: CARBON ROD VT, 27.2x320mm, 25mm Offset Schutzbleche: Wingee für Chenoa Bosch CX für F10.3