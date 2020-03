Beschreibung

Das SCOTT SUB Tour eRide 10 macht den Stadtbummel per Bike einfach zum Genuss. Mit neuer Geometrie, breiterem Durchstieg und E-Power durch den 500-Wh-Akku von Bosch ist das SUB Tour eRide das ideale Rad für Pendler. Ausgestattet mit 50 mm breiten Reifen, kann man ruhig auch mehr Kilometer fahren.