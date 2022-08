SCOTT SUB SPORT eRIDE 20 LADY BIKE Wenn du beim Pendeln mal abseits von der Straß-e auf Schotterwegen landest oder auch auf Kopfsteinpflaster fä-hrst, dann ist das Sub Sport eRIDE 20 genau das Richtige. Mit dem Bosch 625-Wh-Akku, vielseitigem Zubehö-r und sportlichem Rahmen fü-hlst du dich auf jedem Gelä-nde wie zu Hause.

Sub Sport Da28 gr M Trap 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c Bremshebel hinten: Shimano BR-M200 Disc Bremshebel: Shimano BR-M200 Disc Bremse hinten: Shimano BR-M200 Disc Bremse: Shimano BR-M200 Disc Kassette: Shimano CSM4100 11-42T Display: Purion Display Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Cross X17 Disc 32h Felge hinten: Cross X17 Disc 32h Frontleuchte: Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN Gabel: SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 27,1 kg Gepäckträger: Racktime w/ spring clamp Grundfarbe: grau Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): Shimano FHMT500B 32H QR CL Kette: KMC E10S Lenker: Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15° Ladegerät: 2A Charger Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore 10 Speed NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: Syncros SP-828 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Sub eRIDE 6061 Alloy Rückleuchte: Superbright Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm Sattel: Selle Royal Essenza w/ Superfabric Schutzbleche: Curana wide extruded fenders Schalthebel: Shimano Deore 10 Speed Speichen: BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G Ständer: Ursus Mooi Central kickstand Steuersatz: GW semi integrated Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Miranda 172,5MM Vorbau: Syncros UC 3.0 adjustable Nabe: Shimano HBMT200B 32H QR CL Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg