SCOTT SUB SPORT eRIDE 10 MEN BIKE Wenn du beim Pendeln mal abseits von der Straße auf Schotterwegen landest oder auch auf Kopfsteinpflaster fährst, dann ist das Sub Sport eRIDE 10 genau das Richtige. Mit dem Bosch 625-Wh-Akku, vielseitigem Zubehör und sportlichem Rahmen fühlst du dich auf jedem Gelände wie zu Hause.

Sub Sport He28 bl S Diam 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c Bremshebel hinten: Shimano BR-M200 Disc Bremshebel: Shimano BR-M200 Disc Bremse hinten: Shimano BR-M200 Disc Bremse: Shimano BR-M200 Disc Kassette: Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S Display: Intuvia Display Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Cross X17 Disc 32h Felge hinten: Cross X17 Disc 32h Frontleuchte: Lezyne Front Hecto 70LUX 200LUMEN Gabel: SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out Anzahl Gänge: 10 Gang Gewicht: 28 kg Gepäckträger: Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 Grundfarbe: blau Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): Shimano FHMT500B 32H QR CL Kette: KMC E10S Lenker: Syncros UC3.0 680mm / 10° bend Ladegerät: 4A Charger Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Durable Linkgilde Deore / 10 Speed NOS: nein Pedale: Syncros SP-828 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Sub eRIDE 6061 Alloy Rückleuchte: Superbright Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm Sattel: Syncros Capilano Schutzbleche: Curana wide extruded fenders Schalthebel: Shimano Deore Trigger SL-M5130 R Speichen: BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G Ständer: Ursus Mooi Central kickstand Steuersatz: GW semi integrated Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Miranda 172,5MM Vorbau: Syncros UC 3.0 adjustable Nabe: Shimano HBMT200B 32H QR CL Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg