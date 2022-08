SCOTT SUB CROSS eRIDE 20 EQ LADY BIKE Das Sub Cross eRIDE 20: die einfachste Art, Schotterwege und Asphalt zu erobern. Das Bike ist mit der leistungsstarken Bosch Performance-Antriebseinheit ausgestattet. Diese ist intelligent in den Rahmen integriert, um ein schlankes und stimmiges Design zu ermöglichen. Der verstellbare Vorbau und der ergonomische Sattel garantieren optimalen Komfort.

Sub Cross eRIDE20 Da29 ws S Trap 9K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: Schwalbe Smart Sam 29x2.25 Bremshebel hinten: Shimano BR-M200 Disc Bremshebel: Shimano BR-M200 Disc Bremse hinten: Shimano BR-M200 Disc Bremse: Shimano BR-M200 Disc Kassette: Shimano CS HG400 11-36 Display: Purion Display Einsatzbereich ShopFilter: Wald & Feldwege Felge: Cross X17 Disc 32h Felge hinten: Cross X17 Disc 32h Gabel: SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C STEEL TAPERED Anzahl Gänge: 9 Gang Gewicht: 25,3 kg Gepäckträger: Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 Grundfarbe: weiß Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): Shimano FHMT200B 32H QR CL Kette: KMC E9s NPBK Lenker: Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15° Ladegerät: 2A Charger Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Alivio 3100 9 Speed NOS: nein Pedale: VPE-506 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Sub eRIDE 6061 Alloy Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm Sattel: Syncros Capilano Schutzbleche: Curana wide extruded fenders Schalthebel: Shimano Alivio 3100 9 Speed Speichen: BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G Ständer: Ursus Mooi Central kickstand Steuersatz: GW semi integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Miranda 172,5MM Vorbau: Syncros UC 3.0 adjustable Nabe: Shimano HBMT200B 32H QR CL Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg